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17 февраля • обновлено в 10:11
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Скандал вокруг Логинова на ЧМ по биатлону: спортивные итоги 16 февраля

1.8т
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На чемпионате мира по биатлону продолжается скандал вокруг россиянина Александра Логинова, а английский "Ливерпуль" установил невероятный рекорд Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 16 февраля.

Кроме того, украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла престижный турнир в ОАЭ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Александр Логинов Анжелика Терлюга
Теги
ФК Ливерпуль Сборная Украины по биатлону сборная России по биатлону
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какой скандал, в чем заключается скандал? вы ипануты или где?
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