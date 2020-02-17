Скандал вокруг Логинова на ЧМ по биатлону: спортивные итоги 16 февраля

На чемпионате мира по биатлону продолжается скандал вокруг россиянина Александра Логинова, а английский "Ливерпуль" установил невероятный рекорд Европы.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 16 февраля.

Кроме того, украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграла престижный турнир в ОАЭ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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