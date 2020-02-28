Скандал на Чемпионате Европы по биатлону: в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины

IBU удовлетворил апелляцию сборной Норвегии и вернул ей третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, которую выиграла сборная Украины.

Как сообщается на официальной странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter, после изучения видеоматериалов гонки и показаний свидетелей IBU принял решение внести повторные изменения в финальный протокол смешанной эстафеты, отменив дисквалификацию норвежцев.

Сборная Норвегии по биатлону

After receiving the 🇧🇻 protest, the Jury of Appeal reviewed the complete situation once more. By taking into a count visual material as well as witness reports, the Jury of Appeal finally decided to accept the 🇧🇻 protest and to uphold the results as in finish: 🇧🇻 3rd, 🇧🇾 4th. — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) February 27, 2020

Напомним, что по итогам гонки сборная Беларуси, которая закончила ее на четвертом месте, потребовала аннулировать результат Норвегии, обвинив ее представителя Александера Андерсена в неспортивном поведении. Биатлонист вытолкнул с трассы белоруса Сергея Бочарникова после последней стрельбы, помешав ему побороться за "бронзу".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону заняла третье место в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону.

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