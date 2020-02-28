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28 февраля • обновлено в 14:35
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Скандал на Чемпионате Европы по биатлону: в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины

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IBU удовлетворил апелляцию сборной Норвегии и вернул ей третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, которую выиграла сборная Украины.

Как сообщается на официальной странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter, после изучения видеоматериалов гонки и показаний свидетелей IBU принял решение внести повторные изменения в финальный протокол смешанной эстафеты, отменив дисквалификацию норвежцев.

Сборная Норвегии по биатлону

Сборная Норвегии по биатлону

Напомним, что по итогам гонки сборная Беларуси, которая закончила ее на четвертом месте, потребовала аннулировать результат Норвегии, обвинив ее представителя Александера Андерсена в неспортивном поведении. Биатлонист вытолкнул с трассы белоруса Сергея Бочарникова после последней стрельбы, помешав ему побороться за "бронзу".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону заняла третье место в сингл-миксте на чемпионате Европы по биатлону.

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Тема
чемпионат Европы по биатлону
Место
Беларусь
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Нельзя стоять на пути норвежских астматиков, судьи решили необъективно, их поправили, также как арбитраж по Юкосу отменил решение своего же суда.
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