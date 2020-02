Скандал на Чемпионате Европы по биатлону: в IBU приняли окончательное решение по чемпионской гонке Украины

IBU удовлетворил апелляцию сборной Норвегии и вернул ей третье место в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, которую выиграла сборная Украины.

Как сообщается на официальной странице Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter, после изучения видеоматериалов гонки и показаний свидетелей IBU принял решение внести повторные изменения в финальный протокол смешанной эстафеты, отменив дисквалификацию норвежцев.

After receiving the 🇧🇻 protest, the Jury of Appeal reviewed the complete situation once more. By taking into a count visual material as well as witness reports, the Jury of Appeal finally decided to accept the 🇧🇻 protest and to uphold the results as in finish: 🇧🇻 3rd, 🇧🇾 4th.