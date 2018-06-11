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"Сильно перебрала": биатлонистка сборной Украины сделала откровенное признание

2.3тЧитать новость на украинском

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова назвала причины провала в результатах в минувшем сезоне. По словам спортсменки, неудачное выступление и непопадание в состав сборной страны на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане связаны с ошибками в предсезонной подготовке.

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"Я очень сильно перебрала с нагрузками. Причем я все делала по тренировочному плану. Но выступать и понимать, что выполнил все на 100 процентов, а результата совсем нет... Было такое состояние, что я вроде сильная, но выхожу на дистанцию и вообще рук-ног не чувствую. То есть там был конкретный перебор с нагрузками. Мне личный тренер сказала: "Надо иметь талант, чтобы тебя так загнать", – приводит слова Абрамовой XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация биатлона Украины назвала нового тренера национальной команды.

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Тема
Биатлон
Персона
Ольга Абрамова
Объект
Сборная Украины по биатлону
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