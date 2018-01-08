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"Шоу": президент Федерации биатлона Украины объяснил провал сборной на Кубке мира

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак объяснил, почему наша мужская сборная провалила эстафетную гонку на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

"Это вообще не эстафета была. Это такая шоу-гонка. На разных коридорах была разная интенсивность тумана, поэтому кому-то повезло больше, кому-то меньше. Кто-то залежался, кто-то успел увеличить оптику, кто-то нет. Это не показательный момент. Ногами ребята отработали более-менее, а со стрельбой лежа не справились, потому что не успели сменить конфигурацию оптики и не видели вообще ничего. Тем более, что им приходилось стрелять у 8-го и 10-го щитов, а там были далеко не лучшие условия для стрельбы", - цитирует Брынзака SportArena.

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Напомним, что мужская сборная Украины настреляла 9 штрафных кругов, финишировав в эстафете лишь 11-й.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Владимир Брынзак
Место
ГерманияОберхоф
Объекты
Сборная Украины по биатлонуФедерация биатлона Украины
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