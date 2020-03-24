Шипулин в разгар эпидемии призвал людей выйти из дома

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы России Антон Шипулин призвал людей находиться на свежем воздухе, несмотря на распространение коронавiрус.

"Даже если многие из вас работают на удаленке, а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья", — написал Шипулин в своём Instagram.

Он также выразил уверенность, что коронавирус скоро "отступит".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее врач из Испании заявила, что единственным эффективным превентивным методом защитить себя от коронавируса является самоизоляция.

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