Шипулин в разгар эпидемии призвал людей выйти из дома

Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы России Антон Шипулин призвал людей находиться на свежем воздухе, несмотря на распространение коронавiрус.
"Даже если многие из вас работают на удаленке, а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья", — написал Шипулин в своём Instagram.
Он также выразил уверенность, что коронавирус скоро "отступит".
Всем привет! Даже если многие из вас работают "на удаленке", а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья. Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив. Уверен, скоро вирус отступит, и мы снова заживем полной жизнью! Всем здоровья и отличного настроения!
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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