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20 декабря • обновлено в 16:44
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Сенсация Пидгрушной: украинка провела феерический спринт на Кубке мира по биатлону

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В Анси (Франция) завершилась женская спринтерская гонка в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная показала отличный результат, заняв 9-е место.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

32-летняя спортсменка, которая пропустила вторую половину прошлого сезона из-за травмы и возобновила выступления на Кубке мира нынешнего сезона лишь со второго этапа, превосходно отработала на огневых рубежах. У Пидгрушной - ни одного промаха.

Также Елена не пасла задних и при прохождении дистанции: так, в частности, она на равных соперничала с фаворитами гонки и на третьем круге была одной из самых скоростных (четвертое время, всего на 4 секунды хуже, чем у лидера). По общему времени в беге Пидгрушная стала 21-й, что также вызывает уважение, учитывая ее недавние проблемы со здоровьем.

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Победительнице гонки – норвежке Тирил Экхофф – Пидгрушная уступила всего 47 секунд. "Серебро" у француженки Жюстин Бреза, "бронза" – у чешки Маркеты Давидовой.

Остальные украинские участницы расположились так: Дарья Блашко заняла 30-е место, Юлия Джима - 38-е, Вита Семеренко - 50-е и Валя Семеренко - 55-е.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг в мужском спринте лучший результат среди украинских биатлонистов показал чемпион мира Дмитрий Пидручный.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Елена Пидгрушная
Место
Франция
Тег
Сборная Украины по биатлону
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