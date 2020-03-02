Семеренко не сдержалась после ЧЕ: спортивные итоги 1 марта

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально обратилась к болельщикам, а донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" в Премьер-лиге.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 1 марта.

Кроме того, новозеландский боксер Джозеф Паркер выиграл бой и бросил вызов Александру Усику. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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