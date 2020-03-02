Главная Новости
2 марта • обновлено в 09:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Семеренко не сдержалась после ЧЕ: спортивные итоги 1 марта

1.4т
Читать материал на украинском

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко эмоционально обратилась к болельщикам, а донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл полтавской "Ворскле" в Премьер-лиге.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 1 марта.

Кроме того, новозеландский боксер Джозеф Паркер выиграл бой и бросил вызов Александру Усику. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Это уже не смешно": Семеренко не сдержалась после чемпионата Европы по биатлону

Паркер победил безумным нокаутом и бросил вызов Усику

Девушка-боец MMA психанула в реалити-шоу и сломала участнику нос

7-й трофей! Зинченко с "Манчестер Сити" выиграл Кубок английской лиги

Раздетая Свитолина залезла в "компот" и нарвалась на критику в сети

"Реал" обыграл "Барселону" в Эль-Класико и вышел на первое место в Ла Лиге

"Шахтер" сенсационно проиграл "Ворскле" в Премьер-лиге

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Реал - Барселона" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Реал - Барселона Премьер-лига Украины
Персоны
Александр Усик Джозеф Паркер Валя Семеренко Элина Свитолина
Теги
ФК Шахтер ФК Ворскла Реал Мадрид ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Челси
VS
Ливерпуль
Инд. тотал Ливерпуля больше 1.5
2.41 Сделать ставку
Вест Бромвич
VS
Ньюкасл
Проход Вест Бромвича
1.86 Сделать ставку
Рединг
VS
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед не проиграет и тотал меньше 2.5
2.30 Сделать ставку
Шальке
VS
Бавария
Победа Баварии с форой (-1.5)
1.96 Сделать ставку
Фамаликан
VS
Спортинг
Инд. тотал Спортинга больше 1.5
2.07 Сделать ставку
Трабзонспор
VS
Фенербахче
Инд. тотал Трабзонспора больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ольга Данилович
VS
Вероника Сепеде
Победа Ольги Данилович с форой в -0,5 гейма
1.84 Сделать ставку
Наталья Вихлянцева
VS
Ангелина Калинина
Победа Ангелины Калининой с форой в +1,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Коко Вандевеге
VS
Ван Синь-Ю
Победа Синь-Ю Ван с форой в +3,5 гейма
1.81 Сделать ставку
Хейли Баптист
VS
Кэти Бултер
Победа Кэти Бултер с форой в +0,5 гейма
1.91 Сделать ставку