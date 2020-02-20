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20 февраля • обновлено в 20:30
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"Сделали ошибку": Санитра объяснил неудачную эстафету ЧМ по биатлону

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Сборная Украины не оправдала ожиданий в одиночной смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону, заняв лишь 10-е место.

Юрай Санитра

Юрай Санитра

По мнению старшего тренера мужской сборной Украины Юрая Санитры, тактической ошибкой тренерского штаба женской команды было решение выставить Анастасию Меркушину двумя днями ранее на 15-километровую индивидуальную гонку. Об этом Санитра сказал в эксклюзивном комментарии Александру Гливинскому после одиночной смешанной эстафеты.

"На мой взгляд это – тактическая ошибка. Меркушиной следовало хорошо подготовиться к одиночной эстафеты. Было видно, что она сегодня уставшая и очень много проигрывала по времени. Это ошибка тренеров. Я не вмешиваюсь в работу женской команды, однако мы все знаем, как хорошо Меркушина пробежала 15 километров. Но физически она не готова за 3 дня бежать две тяжелых гонки".

Санитра жалеет, что худший результат в сингл-миксте команда показала именно на чемпионате мира, утверждая, что желание бороться за подиум было очень большим. Тренер выделяет два аспекта, которые помешали добиться успеха.

"Во-первых, не удалось со старта войти в контактную борьбу во главе гонки. После второго круга возможность подтянуться возникла, когда Дима очень хорошо пробег свой круг, сократив отставание до 14 секунд. Однако уже после следующей стрельбы Насти лежа (2 дополнительных) отставание стало слишком большим, оставляя шансы на борьбу только за места с 6-го по 9-е. Сегодняшний уровень одиночной эстафеты очень высок: надо бежать на максимуме и стрелять точно".

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины на чемпионате мира по биатлону в одиночной смешанной эстафете финишировала на 10-й строчке, отстав от лидера на 1:27.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Юрай Санитра
Место
Италия
Тег
Сборная Украины по биатлону
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