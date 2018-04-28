Сборную Украины по биатлону возглавит допингист из Москвы

Российский наставник Андрей Прокунин возглавит женскую сборную Украины по биатлону, сообщает "Советский спорт". Официально о назначении Прокунина будет объявлено 30 апреля.

С 2016 года Прокунин возглавлял команду в Южной Корее. В 2009 году 39-летнего москвича дисквалифицировали на два года за применение допинга.

Помощниками россиянина, скорее всего, станут личный тренер Дарьи Блашко, перебравшейся из Беларуси в Украину, Владимир Махлаев и Валерий Лесников, который работал с лыжницей Валентиной Шевченко и сборной Казахстана по лыжным гонкам.

Напомним, что 12 апреля женская сборная Украины по биатлону лишилась своего главного тренера.