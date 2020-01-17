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17 января • обновлено в 21:05
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Сборной России неожиданно помогли в эстафете Кубка мира по биатлону

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Забавный курьез произошел на женской эстафете в Рупольдинге в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону. Белорусская спортсменка перепутала мишени, выстрелив по целям российской сборной.

Как сообщает "Прессбол", белоруска Анна Сола на третьем этапе гонки поразила чужие мишени, которые предназначались для россиянки Кристины Резцовой.

Анна Сола

Анна Сола

vk.com/belarusbiathlon

На "стойке" Резцова начала стрелять слева направо, но заметила, что мишени закрываются справа налево: рядом стоящая соперница из Беларуси стреляла не по своему щиту. В итоге, выстрелив три раза, Резцова увидела перед собой все пять закрытых мишеней на щите.

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Она решила выстрелить еще дважды в закрытую установку, так как неиспользованных патронов по правилам оставаться не должно. Однако действия Кристины не совсем соответствуют правилам. Она должна была не самостоятельно принимать решение, а позвать судью.

Сборная России заняла 11-е место в эстафете, а белоруски финишировали следом, став 12-ми.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины, выступавшая в "золотом" олимпийском составе, до последнего момента боролась за медали эстафеты, но в итоге заняла 6-е место.

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Автор
Денис Карпов
Место
Германия Рупольдинг
Тег
сборная России по биатлону
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