Сборная Украины провалилась в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков Биатлон 14:37, 19.12.2020 Обновлено: 14:40, 19.12.2020

На 4-м этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Украинцы провели выступление крайне неудачно. Дмитрий Пидручный, который накануне установил рекорд сезона для нашей сборной, финишировал на 21-м месте. По сравнению со стартом (6-е место), капитан украинской команды проиграл 15 позиций.

Остальные представители "сине-желтой" команды завершили пасьют еще ниже. Артем Прима 39-й, а Антон Дудченко 35-й (минус 15 мест).

А победу в великолепном стиле добыл норвежец Стурла Легрейд. Вторым на подиум приехал французский биатлонист Эмильен Жаклен. Третье место у еще одного представителя Норвегии Йоханнеса Тингнеса Бе.

Результаты гонки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Кубке мира по биатлону украинки неудачно выступили в спринте. Лучший результат среди украинских спортсменок показала Дарья Блашко, заняв 34-е место.

Комментировать
Спорт Биатлон

Смотрите также

Голубовская заявила, что в Польше украинским врачам не нужно подтверждать диплом: Шмыгаль прояснил ситуацию

Голубовская: врачи падают, COVID-19 – очень тяжелое и длинное заболевание

Скорая едет часами, а в больницу брать не хотят. Что происходит в Киеве, где 100 тыс. случаев COVID-19

Александр Пономарев с топовыми украинскими артистами исполнил известную колядку. Видео

Кому еще не понятно, что крыса здорова и уходить не собирается?