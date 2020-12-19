Сборная Украины провалилась в гонке преследования на Кубке мира по биатлону

На 4-м этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Украинцы провели выступление крайне неудачно. Дмитрий Пидручный, который накануне установил рекорд сезона для нашей сборной, финишировал на 21-м месте. По сравнению со стартом (6-е место), капитан украинской команды проиграл 15 позиций.

Остальные представители "сине-желтой" команды завершили пасьют еще ниже. Артем Прима 39-й, а Антон Дудченко 35-й (минус 15 мест).

А победу в великолепном стиле добыл норвежец Стурла Легрейд. Вторым на подиум приехал французский биатлонист Эмильен Жаклен. Третье место у еще одного представителя Норвегии Йоханнеса Тингнеса Бе.

Результаты гонки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Кубке мира по биатлону украинки неудачно выступили в спринте. Лучший результат среди украинских спортсменок показала Дарья Блашко, заняв 34-е место.