Сборная Украины провалила гонку чемпионата мира по биатлону

Украинские биатлонисты не сумели побороться за топ-10 в мужской эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде. На втором этапе наша команда использовала три дополнительных патрона и, безнадежно отстав от лидеров, пришла к финишу лишь 12-й.

После первого этапа Артем Прима показал 11-й результат с одним дополнительным патроном, но проигрыш лидеру – Канаде – был всего 16 секунд. В целом команды показали примерно равные результаты и шли очень кучно.

А вот на втором этапе украинцы фактически выбыли из гонки за лидерство. Сергей Семенов после первой стрельбы шел в десятке, однако на стойке наш спортсмен едва не пошел на штрафной круг. Украинец допустил три промаха, и, несмотря на то, что тремя дополнительными патронами таки закрыл все мишени, он на 1 минуту 50 секунд отстал от лидера.

На третьем этапе Артем Тищенко показал идеальный результат на обоих огневых рубежах, однако вернуться в гонку за топ-10 не сумел.

Артем Тищенко

На финальном этапе на лежке Руслан Ткаленко с двумя дополнительными патронами вышел со стрельби на 14-м месте. Феноменальная скорость нашего биатлониста подняла команду на 11-ю строчку, но на последних метрах дистанции Швейцария откинула нашу команду на 12-е место.

"Золото" соревнований без особого труда завоевала сборная Норвегии, которая на 38 секунд опередила серебрянного призера - Германию. Третий результат гонки показали биатлонисты из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира по биатлону. Наши команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко продемонстрировала потрясающий результат, добыв вторую награду на первенстве планеты.

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