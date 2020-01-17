Сборная Украины по биатлону упустила медаль в эстафете на Кубке мира

В немецком Рупольдинге завершилась эстафетная гонка среди женщин в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, которая выступала в олимпийском "золотом" составе, заняла 6-е место.

Украинскую команду представляли сестры Валя и Вита Семеренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Отметим, что украинки в этом сезоне уже брали 4-е и 6-е места соответственно на эстафетах в Хохфильцене и Оберхофе, поэтому надежды украинских болельщиков вновь увидеть блестящую четверку на пьедестале были достаточно высокими.

Украинская сборная по биатлону. Архивное фото biathlon.com.ua

На первом этапе зачин для украинской команды сделала Вита Семеренко, которая стреляла аккуратно (всего один промах), однако на трассе не выдержала высокого темпа и сдала свою смену 10-й по счету, отставая от лидера на 33 секунды.

Этот гандикап, впрочем, отыграть было вполне по силам. Джима на втором этапе приблизилась к первому месту, завершив этап 7-й (ноль промахов). А Валя Семеренко хоть и отработала две стрельбы с тремя промахами в сумме, все равно осталась в выигрыше с учетом того, что большинство ее соперниц "застрелились". С шестой стрельбы украинка вышла второй, с отставанием в 12 секунд от немки Хинц, а при передачи эстафеты последнему номеру Украины - Елене Пидгрушной - Валя была четвертой, оставляя все же очень высокие шансы на медаль!

Самая опытная украинская участница на "ноль" отработала стрельбу лежа, и решающий момент наступил на последнем огневом рубеже. Но в "стойке" у Пидгрушной наступил провал: она допустила три промаха, едва-едва сумев избежать штрафного круга. Результат - лишь 6-е место, которое, исходя из развития гонки, можно назвать скорее неудачей.

Уверенную победу одержала сборная Норвегии, а сборные Франции и Швейцарии составили компанию скандинавкам на пьедестале.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу два украинца попали в топ-10 спринтерской гонки Кубка мира по биатлону.

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