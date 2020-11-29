Украинцы провально выступили в спринте на Кубке мира по биатлону

Спринтерской гонкой среди мужчин на 10 км в финском городе Контиолахти продолжился 1-й этап Кубка мира по биатлону.

Первым среди украинцев стартовал Дмитрий Пидручный. Наш капитан уверенно провел первую стрельбу, однако три промаха на втором огневом рубеже откинула его в середину пятого десятка.

Остальные представители сборной Украины выступили еще хуже. Артем Прима 59-й, Тарас Лесюк 65-й, Богдан Цымбал 70-й, Руслан Ткаленко 71-й.

Всего в спринте участвовал 101 спортсмен из 32 стран.

Победу добыл представитель Норвегии Йоханнес Тингнес Бе. Он на 44 секунды опередил Себастьяна Самуэльссона из Швеции. Третьим сенсационно стал еще один швед – Мартин Понсилуома, который стартовал 53-м.

Результаты спринтерской гонки 1-го этапа КМ по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Контиолахти состоялись индивидуальные гонки. У мужчин лучшим среди украинцев стал Артем Прима (27-е место), а у женщин Юлия Джима замкнула первую десятку.