Сборная Украины по биатлону потеряла одного из лидеров перед стартом Кубка мира

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Сергей Семенов не поможет нашей команде на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Как сообщает издание XSPORT.ua, спортсмен не тренируется на протяжении последних 10 дней из-за неизвестной болезни. По словам главного тренера сборной Юрая Санитры, Семенов отправится в Киев для прохождения детального медобследования.

"К сожалению, ситуация с Сергеем Семеновым такова, что он уже 10 дней не был на тренировках, а через день у него появляется температура. Пока что не можем определить, в чем проблема, какой диагноз, поэтому было принято решение, что Сергей отправится в Киев для прохождения детального обследования. Соответственно, этап Кубка мира в Контиолахти он пропустит. Для команды это, конечно, потеря, потому что если судить по его показателям, он был в неплохой форме", – рассказал Санитра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кубок мира по биатлону начнется в субботу, 28 ноября, с женской и мужской индивидуальных гонок.