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Сборная Украины по биатлону понесла серьезную потерю

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Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная не поможет национальной команде на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

32-летняя биатлонистка не сможет выступить из-за болезни. Сперва Пидгрушную не включили в состав сборной на спринтерскую гонку, а позже тренерский штаб принял решение поберечь спортсменку на этапе в Германии.

Перед 4-м этапом в Оберхофе Пидгрушная занимала 19-е месте в общем зачете Кубка мира.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на 2-м этапе Кубка мира сборной Украины пришлось выступать также без одного из своих лидеров. У Юлии Джимы усилились боли в горле, которые возникли еще в Поклюке.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Елена Пидгрушная
Место
ГерманияОберхоф
Тег
Сборная Украины по биатлону
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