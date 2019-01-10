Сборная Украины по биатлону понесла серьезную потерю

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная не поможет национальной команде на 4-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Елена Пидгрушная

32-летняя биатлонистка не сможет выступить из-за болезни. Сперва Пидгрушную не включили в состав сборной на спринтерскую гонку, а позже тренерский штаб принял решение поберечь спортсменку на этапе в Германии.

Перед 4-м этапом в Оберхофе Пидгрушная занимала 19-е месте в общем зачете Кубка мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 2-м этапе Кубка мира сборной Украины пришлось выступать также без одного из своих лидеров. У Юлии Джимы усилились боли в горле, которые возникли еще в Поклюке.