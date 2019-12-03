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5 декабря • обновлено в 14:09
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Сборная Украины по биатлону понесла еще одну серьезную потерю

6.9т
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Еще один лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима получила повреждение и находится под вопросом на следующую гонку первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

"Пока непонятно по Юлии Джиме, как там ее травма. Будет улучшение – побежит однозначно. На тренировке она столкнулась с представительницей другой команды лоб в лоб: одна ехала противоходом, а другая – на спуск, как положено. После столкновения она испытывает болезненные ощущения, поэтому мы приняли решение ее пока придержать", – рассказал тренер женской сборной Владимир Махлаев в интервью biathlon.com.ua.

Юлия Джима

Юлия Джима

Укринформ

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Напомним, что ранее сборная Украины понесла еще одну потерю: Дмитрий Пидручный не смог поучаствовать в смешанной эстафете из-за болей в спине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины провела драматичную первую гонку в рамках Кубка мира по биатлону.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Юлия Джима Дмитрий Пидручный
Место
Швеция Эстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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