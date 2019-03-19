Сборная Украины по биатлону избавится от российских сотрудников

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак пообещал уволить российских сервисеров (людей, которые готовят лыжи для спортсменов) из команды.

Владимир Брынзак Xsport.ua

"С ними мы однозначно не будем продолжать сотрудничество. Мы уже ведем переговоры с итальянцами. Будем больше доверять и нашим ребятам. Но, при этом, не хотелось бы, чтобы молодые тренеры Ященко и Кравченко использовались как сервисмены — они нам нужны именно в тренерской роли. Поэтому мы сейчас занимаемся поиском", — сказал Брынзак в интервью Biathlon.com.ua.

"Учитываем и рекомендации Виталия Руденчика, который долгое время возглавлял сервис-группу у нас, а теперь перешел на работу в Fischer. Общаемся и с тренерами, выслушиваем их пожелания. Думаю, к сезону сможем полностью решить этот вопрос", - уточнил глава ФБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный в прямом эфире после масс-старта 3-го этапа Кубка мира обвинил в неудачах национальной команды сервисеров.

В этом сезоне украинским биатлонистам готовили лыжи россияне Дмитрий Медведев и Роман Виролайнен, а также словак Душан Отченаш.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся