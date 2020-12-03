Сборная Украины неудачно выступила в мужском спринте на Кубке мира по биатлону

В четверг, 3 декабря, мужским спринтом на 10 км стартовал второй этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Ни один из украинцев не сумел пройти дистанцию без промахов, вследствие чего нашим спортсменам не удалось занять высокие позиции. Лучшим в нашей сборной стал Артем Прима, который допустил одну ошибку на первом огневом рубеже и чисто отстрелял на втором. Это позволило ему занять 20-е место с отставанием в 1:11,5 от лидера.

Вторым на дистанцию вышел капитан украинской команды Дмитрий Пидручный. Он сделал по одному неточному выстрелу на "лежке" и "стойке" и закончил спринт 35-м (+1:36,6).

Другие наши соотечественники Богдан Цымбал (65-й), Руслан Ткаленко (70-й) и Антон Дудченко (83-й) не попали в первые 60 мест и не квалифицировались для участия в гонке преследования.

Победителем спринта стал норвежец Тарьей Бе, преодолевший 10 км за 24 минуты и 3,7 секунды. "Серебро" завоевал немец Арнд Пайффер (+13,9), а "бронзу" – Йоханнес Тиннес Бе (+29,4).

Результаты мужского спринта (10 км) на втором этапе Кубка мира по биатлону biathlon.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал выступление нашей команды на первом этапе Кубка мира по биатлону.