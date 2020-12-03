Сборная Украины неудачно выступила в мужском спринте на Кубке мира по биатлону

В четверг, 3 декабря, мужским спринтом на 10 км стартовал второй этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Ни один из украинцев не сумел пройти дистанцию без промахов, вследствие чего нашим спортсменам не удалось занять высокие позиции. Лучшим в нашей сборной стал Артем Прима, который допустил одну ошибку на первом огневом рубеже и чисто отстрелял на втором. Это позволило ему занять 20-е место с отставанием в 1:11,5 от лидера.

Вторым на дистанцию вышел капитан украинской команды Дмитрий Пидручный. Он сделал по одному неточному выстрелу на "лежке" и "стойке" и закончил спринт 35-м (+1:36,6).

Другие наши соотечественники Богдан Цымбал (65-й), Руслан Ткаленко (70-й) и Антон Дудченко (83-й) не попали в первые 60 мест и не квалифицировались для участия в гонке преследования.

Победителем спринта стал норвежец Тарьей Бе, преодолевший 10 км за 24 минуты и 3,7 секунды. "Серебро" завоевал немец Арнд Пайффер (+13,9), а "бронзу" – Йоханнес Тиннес Бе (+29,4).

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак прокомментировал выступление нашей команды на первом этапе Кубка мира по биатлону.