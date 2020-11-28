Сборная Украины неудачно стартовала на Кубке мира по биатлону

В финском городе Контиолахти индивидуальной гонкой среди мужчин на 20 км стартовал 1-й этап Кубка мира по биатлону.

У наших спортсменов неудачно сложилась стрельба, в результате чего лучший из украинцев Артем Прима финишировал на 27-м месте.

33-летний уроженец Чернигова допустил на первом огневом рубеже 2 промаха, что сразу лишило его возможности бороться за подиум. Несмотря на оставшиеся три "баранки", выше второго десятка Артем не поднялся.

Остальные биатлонисты сборной Украины финишировали еще ниже: Богдан Цымбал 47-й, Руслан Ткаленко 68-й, Дмитрий Пидручный 73-й и Антон Дудченко 99-й из 101 участника.

Победу сенсационно добыл норвежец Стурла Холм Легрейд. Второе место у его соотечественника Йоханнеса Тингнеса Бе. Третью строчку занял Эрик Лессер (Германия).

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой гонке не смог принять участие Сергей Семенов. Лидер сборной Украины был вынужден прервать тренировки из-за неизвестной болезни.