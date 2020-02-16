Сборная Украины лишилась лидера на индивидуальную гонку ЧМ по биатлону

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра заявил, что лидер команды Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира на 20 км из-за проблем со спиной.
"Пидручный не будет стартовать в индивидуальной гонке на 20 км, он будет отдыхать. Будут участвовать остальные ребята, а также к нам подключится Руслан Ткаленко. Пидручный же будет отдыхать", – передает слова Пидручного Александр Глывинский из Антхольца специально для OBOZREVATEL.
Дмитрий Пидручный
Наставник сборной также добавил, что спина у Пидручного начала болеть еще два дня назад.
Напомним, что мужская индивидуальная гонка на 20 км состоится в среду, 19 февраля.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный не смог ликвидировать отставание от лидеров в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, а сенсационный победитель мужского спринта россиянин Александр Логинов в драматичном стиле упустил победу в решающий момент.
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