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16 февраля • обновлено в 17:38
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Сборная Украины лишилась лидера на индивидуальную гонку ЧМ по биатлону

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Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра заявил, что лидер команды Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку чемпионата мира на 20 км из-за проблем со спиной.

"Пидручный не будет стартовать в индивидуальной гонке на 20 км, он будет отдыхать. Будут участвовать остальные ребята, а также к нам подключится Руслан Ткаленко. Пидручный же будет отдыхать", – передает слова Пидручного Александр Глывинский из Антхольца специально для OBOZREVATEL.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Наставник сборной также добавил, что спина у Пидручного начала болеть еще два дня назад.

Напомним, что мужская индивидуальная гонка на 20 км состоится в среду, 19 февраля.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный не смог ликвидировать отставание от лидеров в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону, а сенсационный победитель мужского спринта россиянин Александр Логинов в драматичном стиле упустил победу в решающий момент.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Юрай Санитра Дмитрий Пидручный
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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