Сборная России по биатлону поплатилась за нелепую оплошность на Кубке мира

Сборной России по биатлону пришлось ехать на заключительный этап Кубка мира в Норвегии на машинах.

Российская сторона узнала о возможности прямого перелета слишком поздно, так как оплачивать трансфер нужно было в ноябре прошлого года. Другие команды прилетели на этап Кубка мира на самолете, сообщает СЭ.

Сборная России по биатлону Чемпионат

4 февраля российские биатлонисты прибыли на североамериканские этапы Кубка мира без винтовок. Это случилось из-за того, что руководство Союза биатлонистов России не успело вовремя оформить разрешение на ввоз оружия в Канаду и США.

На этапе в Солт-Лейк-Сити российский биатлонист Евгений Гараничев не явился на гонку и был дисквалифицирован. Он заявил, что опоздал на старт.

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