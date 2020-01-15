Сборная России по биатлону оказалась в "бесконечном хаосе"

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев негативно оценил ситуацию в женской сборной России по биатлону.

"Не понятны шарахания с составом: Павлова [биатлонистка сборной РФ - ред.] никому была не нужна, а сейчас вроде разбежалась и всем понадобилась. Какой-то бесконечный хаос. Нет четко спланированных действий. Все время какие-то судорожные импульсы", — цитирует олимпийского чемпиона 1984 и 1988 годов "Спорт день за днем" .

Кроме того, известный спортсмен отказался считать россиянку Светлану Миронову (на фото) лидером команды.

"Какая она лидер? Один раз стреляет "ноль", потом три, четыре, пять промахов… в масс-старте вообще 11. Разве лидер может так стрелять?" — возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января женская сборная Украины по биатлону неудачно выступила в спринтерской гонке 5-го этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, не сумев попасть в первую двадцатку.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.