Сборная России по биатлону может серьезно пострадать из-за Крыма

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев анонсировал включение в организацию Федерации биатлона Крыма. При этом чиновник не опасается никаких санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

"Это наша территория. Как мы можем отказать своим гражданам? Сейчас создается федерация, есть люди, которые готовят ее создание юридически. Как только пакет документов будет готов, мы рассмотрим вопрос включения Крыма в состав СБР. Возможно, это будет в сентябре", - цитирует Драчева СЭ.

По словам президента СБР они ни с кем из IBU не консультировались по правому вопросу.

"Несколько дней назад только определились люди, которые создадут Федерацию биатлона Крыма, поэтому тут ответ очевиден. Если у региона есть большое желание сделать свою федерацию, почему мы должны отказываться от этого? Если федерация будет готова, то СБР готов ее принять в свой состав", - подытожил Драчев.

Российские болельщики в панике от такого решение нового президента СБР и считают, что такая инициатива может лишить сборную РФ всех международных турниров.

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