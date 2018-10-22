МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

Сборная России по биатлону кардинально изменила форму

4.2тЧитать материал на украинском

Союз биатлонистов России представил новую форму сборной. В качестве моделей поработали биатлонисты Лариса Куклина и Дмитрий Малышко.

Форма для нового сезона выполнена в цветах российского флага. Экипировщиком сборной стала швейцарская компания KV+.

Сборная России по биатлону

Сборная России по биатлону

СБР

Раньше форма сборной РФ была выполнена в коричневых тонах.

Новости
Новая форма сборной Украины по футболу вызвала агонию у русских болельщиков

Антон Шипулин

Антон Шипулин

Лариса Куклина

Лариса Куклина

Соцсети

Отметим, что в комментариях болельщиков больше заинтересовала внешность Куклиной, чем обновки.

Сборная России по биатлону кардинально изменила форму

Напомним, что ранее было новая форма сборной Украины по биатлону вызвала резонанс в сети.

Объект
сборная России по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
10
3
Смешно
4
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги