Сборная России по биатлону кардинально изменила форму

Союз биатлонистов России представил новую форму сборной. В качестве моделей поработали биатлонисты Лариса Куклина и Дмитрий Малышко.

Форма для нового сезона выполнена в цветах российского флага. Экипировщиком сборной стала швейцарская компания KV+.

Сборная России по биатлону СБР

Раньше форма сборной РФ была выполнена в коричневых тонах.

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Антон Шипулин CЭ

Лариса Куклина Соцсети

Отметим, что в комментариях болельщиков больше заинтересовала внешность Куклиной, чем обновки.

Напомним, что ранее было новая форма сборной Украины по биатлону вызвала резонанс в сети.