Сборная России по биатлону кардинально изменила форму

Союз биатлонистов России представил новую форму сборной. В качестве моделей поработали биатлонисты Лариса Куклина и Дмитрий Малышко.
Форма для нового сезона выполнена в цветах российского флага. Экипировщиком сборной стала швейцарская компания KV+.
Сборная России по биатлону
СБР
Раньше форма сборной РФ была выполнена в коричневых тонах.
Антон Шипулин
CЭ
Лариса Куклина
Соцсети
Отметим, что в комментариях болельщиков больше заинтересовала внешность Куклиной, чем обновки.
Напомним, что ранее было новая форма сборной Украины по биатлону вызвала резонанс в сети.