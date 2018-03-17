УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Биатлонистка-пышка на Кубке мира вызвала умиление в сети

4.8тЧитать новость на украинском

Швейцарская биатлонистка Ирен Кадуриш стала настоящей звездой социальных сетей после женской эстафеты на 8-м этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

26-летняя спортсменка заметно выделялась среди остальных участниц достаточно пышными формами.

Фанатам понравился женственный вид 26-летней девушки, хотя в комментариях и пошутили, что с такими мышцами она похожа больше на тяжелоатлетку, а не на биатлонистку.

Новости
Биатлонистка сборной Украины завалила напарницу на эстафете Кубка мира - видео

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ирен Кадуриш

Instagram

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Россия установила позорный антирекорд на Кубке мира по биатлону.

Поделиться в Facebook

Наши блоги