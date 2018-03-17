Биатлонистка-пышка на Кубке мира вызвала умиление в сети

Швейцарская биатлонистка Ирен Кадуриш стала настоящей звездой социальных сетей после женской эстафеты на 8-м этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

26-летняя спортсменка заметно выделялась среди остальных участниц достаточно пышными формами.

Фанатам понравился женственный вид 26-летней девушки, хотя в комментариях и пошутили, что с такими мышцами она похожа больше на тяжелоатлетку, а не на биатлонистку.

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ирен Кадуриш Instagram

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Россия установила позорный антирекорд на Кубке мира по биатлону.