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"С ума сошли?" Российская биатлонистка наехала на болельщиков

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Россиянка Евгения Павлова пожаловалась на фанатов, которые в комментариях загнобили ее за неудачное выступление на чемпионате мира в Эстерсунде. Биатлонистка из РФ начинала эстафету в своей команде и отстала от лидера более, чем на минуту.

"Пишут мне везде. Доходит до родителей даже. Люди, вы с ума сошли вообще? Спрашивают, зачем я вообще вышла на гонку, один мат-перемат, советовали сдохнуть. Зачем вот это, я не могу понять? Пусть выходят и бегут, я что, против, что ли. Не я принимала решение о составе на эстафету. Меня поставили, и я сделала что смогла. Не получилось сейчас, получится потом", — цитирует Павлову Чемпионат.

Новости
Биатлонистка едва не застрелила человека перед чемпионатом мира

Евгения Павлова

Евгения Павлова

instagram.com/pavlovazheniia

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону благодаря потрясающему выступлению последнего биатлониста Дмитрия Пидручного сумела финишировать в эстафетной гонке чемпионата мира-2019 на седьмом месте.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
ШвецияЭстерсунд
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