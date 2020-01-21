С потерями: Украина объявила состав на этап Кубка мира по биатлону

Сборная Украины по биатлону объявила состав на шестой этап Кубка мира в Поклюке. В Словении наша команда будет выступать без сестер Семеренок.

Как сообщает агентство biathlon.com.ua, Вита и Валя Семеренко пропускают этап в Поклюке в рамках плановой ротации. Их места в составе займут Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Юлия Журавок. Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дарья Блашко также представят Украину на этапе в Поклюке.

Вита Семеренко (слева) на пятом этапе Кубка мира по биатлону

В состав мужской сборной вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вита Семеренко провела невероятную гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, отыграв 26 мест.

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