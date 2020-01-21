Главная Новости
21 января • обновлено в 11:55
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

С потерями: Украина объявила состав на этап Кубка мира по биатлону

839
Читать материал на украинском

Сборная Украины по биатлону объявила состав на шестой этап Кубка мира в Поклюке. В Словении наша команда будет выступать без сестер Семеренок.

Как сообщает агентство biathlon.com.ua, Вита и Валя Семеренко пропускают этап в Поклюке в рамках плановой ротации. Их места в составе займут Анастасия Меркушина, Надежда Белкина и Юлия Журавок. Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дарья Блашко также представят Украину на этапе в Поклюке.

Вита Семеренко (слева) на пятом этапе Кубка мира по биатлону

Вита Семеренко (слева) на пятом этапе Кубка мира по биатлону

В состав мужской сборной вошли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Богдан Цымбал.

Новости
5-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и отчеты

Как сообщал OBOZREVATEL, Вита Семеренко провела невероятную гонку преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, отыграв 26 мест.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем Тищенко Сергей Семенов Артем Прима Надежда Белкина Юлия Журавок Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушная Юлия Джима Дарья Блашко Анастасия Меркушина Вита Семеренко Валя Семеренко
Место
Словения Поклюка
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги