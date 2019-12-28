Главная Новости
28 декабря • обновлено в 20:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки

1.8т
Читать материал на украинском

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного стала вице-чемпионом традиционной Рождественская гонка по биатлону.

Меркушина и Пидручный

Меркушина и Пидручный

ФБУ

Соревнования, которые официально называются World Team Challenge, прошли в субботу, 28 декабря, на стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия).

Наши соотечественники, стартовав третьими, не смогли справиться с волнением, допустили много ненужных промахов и большинство времени находились на 4-6-х строчках.

Однако на последнем круге Меркушина и Пидручный удачно воспользовались неточной стрельбой конкурентов и смогли навязать борьбу за второе место.

Дмитрий провел великолепный последний круг, вырвав для Украины "серебро".

Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки

Новости
У России возникли крупные неприятности в Рождественской гонке-2019

Напомним, что в прошлом году украинский дуэт Юлия Джима и Артем Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Рождественская гонка" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Рождественская гонка
Персоны
Дмитрий Пидручный Анастасия Меркушина
Место
Германия Гельзенкирхен
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги