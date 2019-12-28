Украина стала вице-чемпионом Рождественской гонки

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного стала вице-чемпионом традиционной Рождественская гонка по биатлону.

Меркушина и Пидручный ФБУ

Соревнования, которые официально называются World Team Challenge, прошли в субботу, 28 декабря, на стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия).

Наши соотечественники, стартовав третьими, не смогли справиться с волнением, допустили много ненужных промахов и большинство времени находились на 4-6-х строчках.

Однако на последнем круге Меркушина и Пидручный удачно воспользовались неточной стрельбой конкурентов и смогли навязать борьбу за второе место.

Дмитрий провел великолепный последний круг, вырвав для Украины "серебро".

Напомним, что в прошлом году украинский дуэт Юлия Джима и Артем Прима финишировали восьмыми, обогнав лишь представителей Японии и Франции

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