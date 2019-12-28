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28 декабря • обновлено в 19:14
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Рождественская гонка: онлайн видеотрансляция биатлона

2.4т
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На стадионе "Фелтинс-Арена" в Гельзенкирхене (Германия) в субботу, 28 декабря, состоится традиционная Рождественская гонка по биатлону.

Украину на соревнованиях, которые официально называются World Team Challenge, будут представлять Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

Посмотреть на сражение лучших биатлонистов планеты можно будет в трансляции в этой новости. Плеер с видеокартинкой появится ближе к началу. Следите за обновлением.

Отметим, что пристрелка (18:10) и церемония открытия и представление команд (18:35) показаны не будет.

Мероприятия, которые попадут в эфир:

19:15 — Масс-старт

20:05 — Гонка преследования

20:55 — Церемония награждения

21:00 — Церемония закрытия

*Время указано киевское

Состав участников Рождественской гонки-2019

Лаура Дальмайер / Филапп Наврат (Германия)
Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (Германия)
Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (Украина)
Доротея Вирер / Лукас Хофер (Италия)
Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)
Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард (Австрия)
Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (Россия)
Маркета Давидова / Михал Крчмарж (Чехия)
Анаис Бескон / Антонин Гигонна (Франция)
Лена Хекки / Беньямин Вегер (Швейцария)

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Автор
Максим Богданов
Тема
Рождественская гонка
Персоны
Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
Место
Германия Гельзенкирхен
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