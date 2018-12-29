Рождественская гонка-2018: все результаты

Легендарные биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Айнер Бьерндален добыли "бронзу" Рождественской гонки-2018 в немецком Гельзенкирхене. Для обоих спортсменов эти соревнования стали последними в карьере.

Немец Бенедикт Долль шел третьим, но уступил награды легендарному норвежцу, намеренно задержавшись на финише.

Дарья Домрачева и Уле-Айнер Бьерндален ski-nordique.net

Победителем гонки стал итальянский дуэт Доротеи Виррер и Лукаса Хоффера, а "серебро" соревнований добыли немцы Франциска Пройсс и Симон Шемпп.

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Артем Прима не сумели побороться за призовые места по итогам двух гонок. Наши спортсмены допустили шесть промахов в масс-старте, и во втором этапе соревнований не сумели зацепиться за пьедестал, финишировав восьмыми.

Украинцы очень удачно стартовали после первой стрельбы лежа, однако затем шесть промахов практически на каждом огневом рубеже опустили Джиму и Приму на седьмую позицию. Кроме того, во время двух штрафных кругов после первой стойки Юлия потеряла равновесия и упала, потеряв драгоценные секунды.

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В гонке преследования из-за неутешительных результатов масс-старта украинским спортсменам пришлось стартовать с отставанием в 30 секунд от первой пары. В очередной раз Джиму и Приму подвела точность, которая на протяжении второго этапа соревнований не позволяла украинцам подниматься выше шестой позиции. В итоге наши спортсмены пришли к финишу лишь восьмыми, обогнав представителей Японии и Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Александр Жирный, который четыре года выступал за сборную Украины по биатлону, на третьем этапе Кубка РФ под названием "Ижевская винтовка" выступал в экипировке "желто-синих".