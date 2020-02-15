"Ее не должно быть": Россию умыли на чемпионате мира по биатлону

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Себастьян Самуэльссон жестко высказался о победе россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

Шведский биатлонист заявил о том, что представителя РФ, как и всей его сборной, не должно быть на первенстве.

Себастьян Самуэльссон

"Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. WADA дисквалифицировало Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", – цитирует Самуэльссона Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Логинов после завоевания "золота" на чемпионате мира-2020 устроил демарш, отказавшись общаться с журналистами.

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