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15 февраля • обновлено в 20:07
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"Ее не должно быть": Россию умыли на чемпионате мира по биатлону

1.8т
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Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Себастьян Самуэльссон жестко высказался о победе россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

Шведский биатлонист заявил о том, что представителя РФ, как и всей его сборной, не должно быть на первенстве.

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Себастьян Самуэльссон

Себастьян Самуэльссон

"Ни за что не поздравлю Логинова с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. WADA дисквалифицировало Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали", – цитирует Самуэльссона Чемпионат.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Логинов после завоевания "золота" на чемпионате мира-2020 устроил демарш, отказавшись общаться с журналистами.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
чемпионат мира по биатлону допинговый скандал
Персоны
Александр Логинов Себастьян Самуэльссон
Тег
сборная России по биатлону
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Этот Карлсонн лучше бы озаботился норвежскими астматиками
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4
1
семенов Александр
семенов Александр
Фу-у-у. Как это низко, Проиграть в соревновании, а потом показывая в сторону победителя кричать "на его месте должен был быть я !""")))) .Да... такие "спортсмены" как этот швед , позорят биатлон. Что касается украинских СМИ . и то кто кого" умыл" То посмотрите на результат... неудачники
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Умыли)))) Это Россия всех натянула на лыжную палку
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