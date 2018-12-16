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/Новости биатлона

Россию просят отстранить с Кубка мира по биатлону

2.9тЧитать материал на украинском

Иностранные федерации настаивают на том, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских биатлонистов от участия в Кубке мира.

Александр Логинов

Александр Логинов

Как заявил известный комментатор Дмитрий Губерниев, представители Чехии, Канады и США стараются поднять вопрос об отстранении Алексея Волкова, Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых от международных соревнований.

"Накануне официальные лица IBU, причем высокие руководители, говорили мне лично: "Дима, откуда ты взял такую информацию, о том, что мы собираемся рассматривать вопрос о временном отстранении пятерки российских спортсменов", но уже появилась новая информация: представители Чехии, Канады и США делают все для того, чтобы этот вопрос как раз поставить", - заявил Губерниев в эфире "Матч ТВ".

Губерниев выразил мнение, что временная дисквалификация чаще всего чревата более серьезными последствиями.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в расположение сборной России по биатлону во время этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыли полицейские, которые провели обыск в отеле. Спортсмены также были вызваны на допрос.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Дмитрий Губерниев
Место
АвстрияХохфильцен
Тег
сборная России по биатлону
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Свиридов Андрей, ебанутый кацаполох, это мутко тебе насцал в зенки? опять будете менять пробирки с мочей?
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andrei andrei
andrei andrei
Ohremenko Andrey, Свиномордый, смени аватарку. Сил нет смотреть на твое свиное рыло.
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Свиридов Андрей
Свиридов Андрей
Кісенко Андрій, глупый ты хохлопидор, не пользующийся мозгом: полиция предъявляла претензии по поводу результатов 2017, но тогда результаты допинг-проб были отрицательными, которые брала норвежская лаборатория, у неё претензий не было.И сейчас никаких доказательств(что неудивительно) не предъявлено. следовательно. целью было нагадить российской сборной во время соревнований
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2
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Всем сосать залупу у Бима😂
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