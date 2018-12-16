Россию просят отстранить с Кубка мира по биатлону

Иностранные федерации настаивают на том, чтобы Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских биатлонистов от участия в Кубке мира.

Александр Логинов

Как заявил известный комментатор Дмитрий Губерниев, представители Чехии, Канады и США стараются поднять вопрос об отстранении Алексея Волкова, Антона Шипулина, Александра Логинова, Евгения Гараничева и Ирины Старых от международных соревнований.

"Накануне официальные лица IBU, причем высокие руководители, говорили мне лично: "Дима, откуда ты взял такую информацию, о том, что мы собираемся рассматривать вопрос о временном отстранении пятерки российских спортсменов", но уже появилась новая информация: представители Чехии, Канады и США делают все для того, чтобы этот вопрос как раз поставить", - заявил Губерниев в эфире "Матч ТВ".

Губерниев выразил мнение, что временная дисквалификация чаще всего чревата более серьезными последствиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расположение сборной России по биатлону во время этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыли полицейские, которые провели обыск в отеле. Спортсмены также были вызваны на допрос.