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19 октября • обновлено в 16:37
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Россию лишили квоты на Кубок мира по биатлону

1.1т Читать материал на украинском

Женская сборная России по биатлону лишись полноценной квоты для выступлений на Кубке мира, сообщает ТАСС.

Маргарита Васильева

Маргарита Васильева

Это произошло из-за полуторагодовой дисквалификации Маргариты Васильевой, чьи результаты были аннулированы с 4 февраля 2019 года.

Таким образом, женская сборная России по биатлону потеряла одно место и не сможет заявлять максимально возможное количество спортсменок для участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает, что конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос восстановления организации в правах на конгрессе в Мюнхене.

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сборная России по биатлону Новости России
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