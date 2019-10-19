Россию лишили квоты на Кубок мира по биатлону

Женская сборная России по биатлону лишись полноценной квоты для выступлений на Кубке мира, сообщает ТАСС.

Маргарита Васильева

Это произошло из-за полуторагодовой дисквалификации Маргариты Васильевой, чьи результаты были аннулированы с 4 февраля 2019 года.

Таким образом, женская сборная России по биатлону потеряла одно место и не сможет заявлять максимально возможное количество спортсменок для участия в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) рассчитывает, что конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос восстановления организации в правах на конгрессе в Мюнхене.

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