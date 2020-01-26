"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне

Сборная России по биатлону установила исторический антирекорд, не завоевав ни одной медали Кубка мира в 26 гонках подряд.

Сборная России по биатлону Championat.com

Прошлый антирекорд был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты впервые не взяли медалей на чемпионате мира и не попадали в призы 25 гонок подряд.

Серия закончилась на первом этапе Кубка мира 2016/17 в Эстерсунде, когда Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был вторым.

Русские биатлонисты последний раз поднимались на пьедестал 14 декабря в Хохфильцене. В Австрии Логинов взял "серебро" в пасьюте, а женская команда финишировала второй в эстафете.

Местные болельщики не смогли сдержать эмоций, назвав такую ситуацию позором.

"Просто позор всей федерации биатлонистов, а смелости уйти самим не хватит, надо выгнать", "Зачем показывать по телевидению это позорище? Показывайте фигурное катание и лыжи, где русские весь пьедестал заняли", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная российская биатлонистка Анфиса Резцова резко высказалась о том, что происходит в сборной страны. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в команде наступили разлад и бардак.

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