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26 января • обновлено в 17:53
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"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне

1.9т
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Сборная России по биатлону установила исторический антирекорд, не завоевав ни одной медали Кубка мира в 26 гонках подряд.

Сборная России по биатлону

Сборная России по биатлону

Championat.com

Прошлый антирекорд был установлен в 2016 году – тогда российские биатлонисты впервые не взяли медалей на чемпионате мира и не попадали в призы 25 гонок подряд.

Серия закончилась на первом этапе Кубка мира 2016/17 в Эстерсунде, когда Антон Бабиков выиграл гонку преследования, а Максим Цветков был вторым.

Русские биатлонисты последний раз поднимались на пьедестал 14 декабря в Хохфильцене. В Австрии Логинов взял "серебро" в пасьюте, а женская команда финишировала второй в эстафете.

Местные болельщики не смогли сдержать эмоций, назвав такую ситуацию позором.

"Просто позор всей федерации биатлонистов, а смелости уйти самим не хватит, надо выгнать", "Зачем показывать по телевидению это позорище? Показывайте фигурное катание и лыжи, где русские весь пьедестал заняли", - пишут юзеры.

"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне
"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне
"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне
"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне
"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне
"Это позорище": Россия установила исторический антирекорд в биатлоне
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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Россия
Тег
сборная России по биатлону
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Комментарии
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Да куда уж нам здоровым россиянам тягаться с асматиками и прочими "простуженным"!
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1
0
Mega Death
Mega Death
Где то убывает , а где-тол прибывает)) К примеру в фигурном катании 10 из12 разыгрываемых медале у России. В лыжных гонках стало не плохо получаться.
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3
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Вот, что значит выступать без допинга. Мельдоний не привезли и ку - ку. Так вам и надо, гнидам.
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1
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Ukr Igore
Ukr Igore
Naibadze Petr,Сраша- Пі-дараша. І ти не той хто на рабірах б,ється
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Кризский Игорь, ты ёбу дался или куй проглотил?
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