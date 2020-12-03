Россия провела худшую гонку в истории Кубка мира по биатлону

В спринтерской гонке 2-го этапа Кубка мира по биатлону представители сборной России финишировали за пределами первой тридцатки. Это стало худшим выступлением российской команды за всю историю выступлений в самом престижном биатлонном соревновании зимы.

Лучший из биатлонистов сборной России стал Матвей Елисеев – он точно отстрелялся, но финишировал 33-м. Александр Логинов стал 34-м, Эдуард Латыпов 46-м, Антон Бабиков 55-м, Петр Пащенко 72-м, Семен Сучилов 85-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский биатлонист Юрий Шопин был исключен из основного состава сборной РФ и дисквалифицирован на год за пьяную выходку с членами антидопинговой комиссии РУСАДА.

По сообщению тренера спортсмена Юрия Охотникова, отстранение Шопина продлится до 6 ноября 2021 года.