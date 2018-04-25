Российской биатлонистке тренер устроил секс-террор: подробности скандала

Старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин устроил настоящий сексуальный терор своей подопечной, 17-летней российской биатлонистке Анне Моисеевой

"Сергей Сергеевич пригласил меня к себе в комнату. Перед этим у нас были соревнования, и я предположила, что мы будем разбирать гонку. Я села на кровать, он рядом. И тут он мне говорит: "Ты не откажешься, если я тебе сделаю массаж?" Я ответила, что мне это не нужно. Тогда он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет – экипировка, результат", - цитирует Моисееву Советский спорт.

Анна Моисева

Если говорить прямым текстом, то он предлагал девушке вступить в интимную связь.

"Он говорил, что это мне это необходимо, и он будет мне помогать после этого. Я захотела уйти. Встала и сказала, что мне нужно подумать. Потом ушла в комнату и рассказала обо всем подруге. Мы сидели, думали и не знали, что делать. В итоге я подошла к другому тренеру и попросила его, чтобы он помог мне перейти в другую группу", - рассказала девушка.

Следующая встреча вышла не менее неприятной.

"Как-то при всех строго попросил к нему зайти. Я думала, что-то натворила. Зайдя к нему в комнату, услышала: "А почему ты в штанах? Ты должна была прийти в шортах. Иди, переодевайся". Я ответила, что буду одеваться так, как хочу я. В ответ он сказал, что я могу не приходить на собрание и вообще могу идти куда хочу. Я ушла и переоделась, как он требовал. Он подошел, погладил меня по ногам", - вспомнила спортсменка.

После того, как Моисеева в очередной раз отказалась вступать в интимную близость с тренером, ее стали гнобить в команде.

"Меня стали откровенно зажимать. Выкинули из команды, хотя результаты я показывала достаточные. А если меня нет в команде и я выступаю как "личница", это означает, что у меня нет ни рейтинга, ни очков. То есть бегаю в свое удовольствие. Но так же нельзя – я спортсменка!В некоторых гонках я просто не могла показывать результат – настолько ужасно мне готовили лыжи. Да они совсем не ехали. А если я шла и спрашивала, почему, то слышала – это не лыжи плохо едут, это ты сама так едешь", - заявила Анна.

Анна Моисева

После того, как она рассказала все родителям и те подняли скандал, тренер просто ушел по собственному желанию, а тех людей, кто поддерживали девушку, просто вынуждают уволится.

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