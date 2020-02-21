России пригрозили судом на чемпионате мира по биатлону

Российская олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова пригрозила судом Союзу биатлонистов России (СБР) на мировом первенстве, которое в эти дни проходит в Антхольц-Антерсельве.

Резцову возмутил тот факт, что тренеры национальной сборной не задействуют в команде ее 23-летнюю дочь Кристину.

Анфиса Резцова

"Ее вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая – 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32. А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Ее вроде как планируют на эстафету… Но не знаю… Если не поставят ее в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них", – приводит слова Резцовой SportBox.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анфиса Резцова жестоко высказалась в адрес звезд мирового биатлона. В ответ француз Мартен Фуркад назвал слова россиянки признаками старческого маразма.

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