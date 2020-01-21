"Разлад и бардак": известная чемпионка жестко высказалась о ситуации в сборной России

Легендарная российская биатлонистка Анфиса Резцова резко высказалась о том, что происходит в сборной страны. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в команде наступили разлад и бардак.

Возмущение бывшей спортсменки вызвало то, что лидер мужской российской команды Александр Логинов пропустил октябрьский сбор перед началом сезона по семейным обстоятельствам, а именно – из-за рождения ребенка.

Анфиса Резцова ski-51.ru

"Получается, тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, а в команде разлад и бардак. Специалисты не работают со спортсменами достаточно тесно. Логинов поехал к ребенку, а Белозеров (старший тренер сборной - Ред.) был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности", – заявила Резцова в комментарии RT.

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Она добавила, что не считает рождение ребенка уважительной причиной для пропуска тренировок.

Александр Логинов

"Да, родился ребенок, но ты можешь приехать к нему после чемпионата мира (во второй половине февраля – Ред.). Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на соревнованиях, то к делу нужно относиться серьезнее, дисциплина должна быть жестче", – отметила Анфиса Резцова.

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