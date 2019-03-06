Разгильдяйство биатлонистки подставило сборную России на чемпионате мира

Биатлонистка сборной Росси Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов и не выступит на чемпионате мира в Швеции.

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA), которое занималось рассмотрением дела россиянки, не приняло объяснений спортсменки о случайном пропуске третьего допинг-теста.

Маргарита Васильева sports.ru

"Решение по Васильевой пришло, ей засчитан третий флажок. На чемпионат мира она не приедет. До 14 марта может подать апелляцию", – цитирует ТАСС своего источника в ITA.

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Только после рассмотрения апелляции дело Васильевой будет передано в Международный союз биатлонистов (IBU), который примет решение о наказании для спортсменки.

Напомним, что Васильева в своей объяснительной указала, что просто "забыла" о визитах допинг-офицеров.

В комментариях такой поступок спортсменки назвали разгильдяйством. Российские болельщики возмущены, что Маргарита подставила свою сборную на чемпионате мира по биатлону.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия опозорилась, лишив лучшего биатлониста страны участия на чемпионате Европы.

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