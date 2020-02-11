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11 февраля • обновлено в 13:59
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Проверенный метод: в сборной Украины приняли радикальное решение перед ЧМ по биатлону

Проверенный метод: в сборной Украины приняли радикальное решение перед ЧМ по биатлону
Главный тренер команды Юрай Санитра скрупулезно подходит к чемпионату мира в Антхольце
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Сборная Украины уже 13 февраля стартует на чемпионате мира по биатлону, который в этом году пройдет в итальянской Антхольц-Антерсельве на высоте более 1500 метров над уровнем моря.

Условия высокогорья всегда очень усложняют работу биатлонистов, поэтому наставник украинской мужской команды Юрай Санитра решил кое-что изменить в обычном раскладе пребывания команды в Антхольце.

Артем Прима (слева) и Юрай Санитра

Артем Прима (слева) и Юрай Санитра

biathlon.com.ua

"Я решил, что на время ЧМ команда не будет жить возле стадиона на высоте, а станет базироваться несколько ниже по высоте, где-то на 500 м. Я проверял этот метод несколько лет назад еще с командой Словакии, и уверен, что сейчас ребятам это тоже поможет", - рассказал Санитра в интервью OBOZREVATEL.

"Это главная специфика Антхольца – бежать гонки приходится на высоте больше 1,5 км над уровнем моря. Но я давно знаю все свойства работы в этом регионе, и потому мы еще с первого сбора начали готовиться к гонкам именно в условиях высокогорья. А последний месяц, фактически три недели, мы находились исключительно на высоте около 1500 м. Так что, уверен, ребята будут отлично чувствовать себя в гонках на высоте", - уверен Санитра.

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Чемпионат мира в Антхольце стартует 13 февраля смешанной эстафетой, а затем продолжиться индивидуальными стартами, обычными и одиночной смешанной эстафетам до 23 февраля. В этом сезоне Украина выступит в Италии с действующим чемпионом мира в составе - Дмитрием Пидручным, который на прошлом ЧМ взял "золото" в пасьюте.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Дмитрий Пидручный в январе не смог закончить пасьют из-за проблем со здоровьем. Однако в интервью нашему сайту Юрай Санитра заверил, что Пидручный в оптимальном состоянии готовился к ЧМ.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Кубок мира по биатлону чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Юрай Санитра Дмитрий Пидручный
Тег
Сборная Украины по биатлону
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