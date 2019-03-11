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"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону

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Успех украинского биатлониста Дмитрия Пидручного на чемпионате мира по биатлону, не оставил равнодушными болельщиков из Российской Федерации.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Фанаты не смогли сдержать восхищения гроссмейстерской победой нашего соотечественника в гонке преследования.

"Молоток, Дмитро! Сделал мой день! Сидишь, уныло ждешь очередного "золота" Рыжего Бе с минутным отрывом, а тут такой нежданчик. А как на последнем круге выкладывался, кто бы мог подумать, что сам Йоханнес с его скоростями не сможет догнать", "Диман сегодня вообще молодец! Неожиданно и достойно! С победой украинских болельщиков! Есть повод отметить", - пишут юзеры.

"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
"Просто монстр": в России восхитились победой украинца на ЧМ по биатлону
Новости
Видео дня! Гимн Украины на историческом награждении чемпиона мира по биатлону

Напомним, что Бе лидировал после третьей стрельбы, но на четвертой промахнулся три раза и в итоге завоевал только "серебро". Позже появилось видео торжественной церемонии награждения украинца. Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны, Петр Порошенко.

Сам Бе эмоционально прокомментировал успех украинца, заявив что был "полной ж***й".

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
Россия
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