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''Простить за это непросто'': лучшего биатлониста России загнобили на Кубке мира

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Норвежский олимпийский чемпион Йоханнес Бе считает, что лучшему биатлонисту России Александру Логинову не стоит рассчитывать на уважение со стороны других спортсменов. Логинов в 2014 году попался на допинге, отбыв двухлетнюю дисквалификацию.

"Когда попался на допинге, прежнего уважения уже не вернешь. Особенно если речь об эритропоэтине. Такой проступок не забывается очень долго", — сказал Бе в эфире "Матч ТВ" после очередной гонки Кубка мира.

Норвежец отметил: надеется на то, что россиянин сожалеет о случившемся.

"Использование ЭПО — это, наверное, худшее, что можно совершить в спорте. И простить за это непросто. Если кто-то из норвежцев попадется на употреблении эритропоэтина, думаю, любой русский ответит так же", — добавил он.

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9 декабря на этапе Кубка мира в словенском Поклюке Логинов лидировал после заключительного огневого рубежа, однако упал перед финишем и занял третье место. Победителем стал Бе.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Тег
сборная России по биатлону
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