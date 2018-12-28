Последний забег Бьерндалена: смотреть онлайн-трансляцию Рождественской гонки 2018

Гонка-закрытие года стартует 29 декабря в немецком Гельзенкирхене, при этом биатлонное соревнование в который раз принимает футбольный стадион "Шальке" - "Фельтинс-Арена". Первым из двух этапов состоится масс-старт (начало 19:05 по киевскому времени), а затем сразу стартует гонка преследование (20:20).

В Рождественской гонке возьмут 10 смешанных пар из разных стран, которые в основном состоят из сильнейших биатлонистов мира. В их состав попала и Украина - нашу страну в Германии представят Артем Прыма и Юлия Джима. Также гонка будет значима тем, что она станет последним стартом в карьере легендарного Уле-Айнара Бьерндалена.

Новости Украина повторила историческое достижение на Кубке мира по биатлону

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию обеих этапов Рождественской гонки.

Рождественская гонка 2018

"Фельтинс-Арена", Гельзенкирхен (Германия)

Масс-старт и гонка преследования

Полный состав участников

Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин (Россия)

Дениз Херрманн и Бенедикт Долль (Германия)

Франциска Пройсс и Симон Шемпп (Германия)

Дарья Домрачева и Уле-Айнар Бьерндален (Беларусь-Норвегия)

Юлия Джима и Артем Прима (Украина)

Доротея Вирер и Лукас Хофер (Италия)

Фуюко Тачизаки и Микито Тачизаки (Япония)

Лиза Тереза Хаузер и Доминик Ландертингер (Австрия)

Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (Франция)

Вероника Виткова и Михал Крчмарж (Чехия)

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Рождественскую гонку 2018 в отличие от этапов Кубка мира не покажут на общедоступных украинских каналах. Гонку можно будет увидеть на телеканале "Спорт 1", а также на российском канале "Матч ТВ" и на спутниковом канате "Евроспорт 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Джима в этом сезоне уже выиграла одну гонку этапа Кубка мира - украинка была сильнее всех в индивидуальной гонке (15 км) в Нове-Место (Чехия).