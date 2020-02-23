Российский биатлонист Александр Логинов был вынужден сняться с масс-старта на чемпионате мира после обыска в его номере в итальянском отеле, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на СБР.

Артем Прима

Причиной такого решения спортсмена стала его психологическая неготовность, уточняет тренер.

Спортсмена из Российской Федерации в гонке с массовым стартом заменит украинец Артем Прима. Также в масс-старте примет участие капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Как сообщал OBOZREVATEL, Логинов рассказал, как проходила полицейская облава в итальянском отеле в Антхольце где проживает команда на чемпионате мира.

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