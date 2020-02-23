Главная Новости
23 февраля • обновлено в 12:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

После обысков полиции Логинов снялся с чемпионата мира по биатлону, отдав свое место украинцу

749
Читать материал на украинском

Российский биатлонист Александр Логинов был вынужден сняться с масс-старта на чемпионате мира после обыска в его номере в итальянском отеле, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на СБР.

Артем Прима

Артем Прима

Причиной такого решения спортсмена стала его психологическая неготовность, уточняет тренер.

Спортсмена из Российской Федерации в гонке с массовым стартом заменит украинец Артем Прима. Также в масс-старте примет участие капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Новости
Взял у Украины: стали известны причины облавы полиции на сборную России на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, Логинов рассказал, как проходила полицейская облава в итальянском отеле в Антхольце где проживает команда на чемпионате мира.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персоны
Артем Прима Александр Логинов
Место
Италия Антхольц
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Ливерпуль
VS
Вест Хэм
Победа Ливерпуля с форой (-2)
1.76 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Унион
Победа Айнтрахта
1.94 Сделать ставку
Перуджа
VS
Эмполи
Инд. тотал Эмполи больше 1
1.76 Сделать ставку
Ризеспор
VS
Истанбул Башакшехир
Ризеспор не проиграет
1.74 Сделать ставку
Жил Висенте
VS
Бенфика
Инд. тотал Бенфики больше 1.5
1.70 Сделать ставку
Шахтер
VS
Десна
Тотал меньше 3-х голов
1.95 Сделать ставку
Рома
VS
Лечче
Ничья
6.15 Сделать ставку
Элиза Мертенс
VS
Ван Цян
Победа Элизы Мертенс с форой в -4,0 гейма
1.82 Сделать ставку
Петра Мартич
VS
Барбора Стрыцова
Победа Петры Мартич со счетом 2:0
1.78 Сделать ставку
Сорана-Михаэла Кырстя
VS
Елена Рыбакина
Победа Сораны-Михаэлы Кырсти с форой в +3,5 гейма
1.96 Сделать ставку