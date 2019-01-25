''Получил по щам'': главу Союза биатлонистов России поставили на место

Главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева предупредил Международный союз биатлонистов за высказывания о легендарном спортсмене Мартене Фуркаде.

Французский биатлонист жестко наехал на своего коллегу из России Александра Логинова, который вернулся в спорт после двухгодичной дисквалификации из-за допинга.

"Глава Союза биатлонистов Драчев жестко получил по щам от IBU. Он немного попутал берега, забывшись, что находится не в Думе, где можно сколько угодно говорить про козни "друзей" из-за рубежа. Пожаловался на слова Фуркада о Логинове – и услышал в ответ, что жаловаться на слова означает покушаться на свободу слова", - пишет Telegram-канал Спорт и сплетни.

Владимир Драчев biathlonrus.com

Напомним, что французский биатлонист раскритиковал Логинова за то, что тот никак не прокомментировал скандал с допингом и не извинился перед другими спортсменами и болельщиками. В России подозревают, что в этом может быть замешан СБР.

"Логинов предпочел отбыть двухлетнюю дисквалификацию и не рассказать, кто же пичкал сборную эритропоэтином. Боясь, что у подопечного нервы не выдержат, Драчев запретил ему общаться с прессой, заявив, что сам будет говорить от его имени", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших биатлонистов мира Йоханнес Тингнес Бе прокомментировал ситуацию с найденным в крови Александра Логинова допингом в 2014 году. Норвежский спортсмен негативно высказался о возвращении россиянина в большой спорт.

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