Полный игнор: биатлонист сборной Украины жестко высказался о России

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поддержал решение о бойкоте нашей страной любых спортивных соревнований на территории России. Комментируя, в частности решение биатлонистов отказаться от поездки на этап Кубка мира в Тюмени, он подчеркнул, что стоит вообще прекратить любые отношения со страной-агрессором.

"Учитывая, что Россия ведет с нами войну, конечно, ехать не надо. Считаю, что со страной, которая на нас напала, нужно прекратить любые отношения. В то же время спорт называют послом мира. Возможно, стоило поехать туда и доказать, что мы сильнее, чем они? Но это предположение. В общем считаю, что решение не ехать в Тюмени было правильным", – приводит слова Пидручного "Тиждень".

Как сообщал "Обозреватель", Украина призвала к бойкоту чемпионата мира по футболу в России.