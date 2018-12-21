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''Поливали грязью'': украинская биатлонистка жестко ответила критикам

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская биатлонистка Вита Семеренко жестко прокомментировала результат спринтерской гонки Кубка мира в чешском Нове-Место 21 декабря.

Наша спортсменка вместе с Валей Семеренко, Еленой Пидгрушной и Анастасией Меркушиной финишировала в топ-20 соревнований.

"Многие поливали нас грязью после нескольких неудачных стартов, но сегодня мы доказали, что мы – сильная команда. Огромное спасибо тренерскому штабу – они верили в нас и знали, что нужно немного потерпеть. Немного расстроилась, когда увидела свой стартовый номер, но теперь я довольна. Трасса заглянцевалась, и у лыж было отменное скольжение. Мне было легче работать чем, к примеру, Валентине Семеренко. Ведь перед началом гонки выпало сантиметров пять свежего снега", - цитирует спортсменку пресс-служба Федерации биатлона Украины.

Вита и Валя Семеренко

Вита и Валя Семеренко

instagram.com/valentina_semerenko

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Также Вита объяснила, почему ей не удалось зацепиться за цветочную церемонию и шестое место в спринте.

"На предыдущих гонках я на стрельбе очень хотела попасть прямо в "десятку", хотя главное – попасть в черный круг. От большого желания и были промахи. Сегодня тоже не удалось избежать его, но он – рабочий. В следующий раз будет чисто", - пообещала поклонникам украинского биатлона Семеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в составе Насти Меркушиной, Вита и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной заняла 8-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Неудачная стрельба Виты Семеренко не позволила нашей команде побороться за медали гонки.

Персоны
Вита СемеренкоВаля Семеренко
Место
Чехия
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Medved George
Medved George
Нормально девчёнки! Катайтесь в уловольствие! Удачи вам!
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