Полиция устроила облаву на сборную России на чемпионате мира по биатлону

Гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, обыскивает полиция.

"В номерах обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно", — цитирует РИА "Новости" первого вице-президента Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

Нуждов уточнил, что речь идет о биатлонистах Евгении Гараничеве, Александре Логинове и тренере Александре Касперовиче.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля. В субботу, 22 февраля, Гараничев и Логинов, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный эпизод произошел в декабре 2018-года в Хохфильцене. Австрийская полиция нагрянула в отель, где проживала сборная России по биатлону, которая прибыла на 2-й этап Кубка мира. Правоохранители тогда выдвинули россиянам обвинения в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Под подозрение попали биатлонисты, врачи и массажисты.

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