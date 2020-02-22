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22 февраля • обновлено в 09:19
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Полиция устроила облаву на сборную России на чемпионате мира по биатлону

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Гостиничные номера биатлонистов сборной России в Италии, где проходит чемпионат мира, обыскивает полиция.

"В номерах обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно", — цитирует РИА "Новости" первого вице-президента Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

Нуждов уточнил, что речь идет о биатлонистах Евгении Гараничеве, Александре Логинове и тренере Александре Касперовиче.

Чемпионат мира по биатлону проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве с 13 февраля. В субботу, 22 февраля, Гараничев и Логинов, а также Матвей Елисеев и Никита Поршнев должны выступить в мужской эстафетной гонке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, подобный эпизод произошел в декабре 2018-года в Хохфильцене. Австрийская полиция нагрянула в отель, где проживала сборная России по биатлону, которая прибыла на 2-й этап Кубка мира. Правоохранители тогда выдвинули россиянам обвинения в серьезных нарушениях антидопинговых правил. Под подозрение попали биатлонисты, врачи и массажисты.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
Италия Антхольц
Тег
сборная России по биатлону
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